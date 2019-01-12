РИАМО - 12 янв. Самой высокооплачиваемой вакансией в России на данный момент является предложение о найме врача акушера-гинеколога-реподуктолога в столице, сообщается на сайте компании HeadHunter.

«Праздники закончились — можно приступать к поискам новой работы. Свежие вакансии уже появляются. Мы подобрали 20 предложений с самыми высокими зарплатами из разных профессиональных областей», - говорится в сообщении.

Первое место занимает вакансия врача акушера-гинеколога-реподуктолога в столичном ООО «ЭКО центр АльтраВита». Соискателям предлагают зарплату от 574 тысяч рублей (до вычета НДФЛ). Второе место также занимает столичная вакансия - IT-director (технический директор). Специалисту в данной области готовы платить от 500 тысяч рублей в месяц.

Топ-3 занимает вакансия менеджера по продажам нефтепродуктов в «Ойл Ресурс Групп». Соискателям предлагают зарплату до 500 тысяч рублей.

В пятерку предложений с самыми высокими зарплатами также вошли python developer (фреймворк автотестов) в Москве (от 4 тысяч долларов) и финансовый директор во Владивостоке (от 500 тысяч рублей).

В рейтинг 20 самых высокооплачиваемых вакансий в России вошло восемь предложений от работодателей столицы. Также есть высокооплачиваемые вакансии в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Брянске, Сочи, Бердске и Симферополе.

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Москве>>