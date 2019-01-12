РИАМО - 12 янв. С января на нескольких улицах в Восточном и Северо-Восточном округах Москвы ограничат и перекроют движение автотранспорта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 15 января по 31 марта будут поэтапно перекрывать проезд от Муромской улицы до Заозерной улицы. Одновременно ограничивается движение по одной полосе на Муромской улице в районе дома 3 и Красносолнечной улице в районе дома 30», - говорится в сообщении.

Кроме того, в указанный период будет вводиться ограничение движения по одной полосе с обеспечением приоритетного права проезда на Заозерной улице от дома 9 до дома 14 и проезде от Заозерной улицы до дома 15б, строение 3а.

Также с 14 января по 11 февраля будут поэтапно ограничивать проезд по одной полосе на улице Яблочкова в районе дома 4, с 11 февраля по 1 марта — на той же улице в районе дома 3.

Водителям посоветовали планировать маршруты своих поездок заранее.