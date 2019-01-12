РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. В подмосковных Люберцах 19 января пройдет Кубок Московской области по автомногоборью, он включает в себя два этапа, сообщается в группе спортивно-технического клуба «Люберцы» в соцсети «ВКонтакте».

«Девятнадцатого января на автодроме СТК «Люберцы» состоится Кубок Московской области по автомногоборью, в котором может принять участие любой желающий старше 18 лет. Данная спортивная дисциплина включает в себя два этапа - сдача ПДД и скоростное автоманеврирование. Начало в 10:00», - говорится в сообщении.

Во время первого этапа конкурсанты проходят письменные тесты на знание ПДД. Учитывается затраченное время и количество правильных ответов. Во втором этапе участникам предоставят переднеприводный автомобиль с ручной коробкой передач. Участие на своем автомобиле запрещается. Пилот должен будет проехать максимально быстро по трассе из конусов, при этом нельзя ошибаться в конфигурации и сбивать конусы.

Конкурсанты в категории «Спортсмены» участвуют в зачете Кубка. Они должны иметь спортивную лицензию категории «Е». Лицензия необходима для участия в зачете Кубка и дальнейшего присвоения спортивных разрядов по автоспорту.

Конкурсанты в категории «Любители» допускаются в отдельном любительском зачете, и для участия необходима только страховка на день соревнования. Подробнее про страховку можно прочитать в группе.

Стоимость участия как для любителей, так и для спортсменов составляет тысячу рублей. Оплата при регистрации. Для зрителей вход бесплатный.

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