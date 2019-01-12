РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. В подмосковном Подольске водитель микроавтобуса пил чай с булочкой и курил на глазах замерзающих пассажиров, за это ему объявили выговор, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что 2 января около полудня в течение 50 минут не было транспорта со станции «Подольск» в сторону микрорайона Львовский, и люди, ожидающие автобусы, сильно замерзли. Когда подъехал микроавтобус маршрута №52 с номером Х644ХН, водитель еще долго стоял рядом с автомигом на улице и разговаривал, потом пил чай с булочкой и курил, а в это время люди окончательно замерзли. Жительница попросила принять меры в отношении нерасторопного водителя. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу нарушения графика движения на муниципальном маршруте, который обслуживает ООО «Автомиг».

«Установлено, что 2 января 2019 года рейс отправлением в 12:59 от остановки на станции «Подольск» на автобусе марки «Ивеко» с государственными регистрационными знаками «Х644ХН 197» выполнял водитель Р.С. Автамов. По фактам, изложенным в обращении, провели проверку. По ее результатам руководством автопредприятия принято решение о привлечении указанного водителя к дисциплинарной ответственности и вынесении ему выговора», - сказал замглавы администрации по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Также провели дополнительный инструктаж водительского состава предприятия о необходимости строгого соблюдения правил перевозок пассажиров, должностных инструкций и соблюдения линейной дисциплины. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.