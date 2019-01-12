РИАМО - 12 янв. Шестеро неизвестных проникли в квартиру безработного мужчины на улице Клязьминской в Москве, они избили москвича, сковали его наручниками и вынесли вещи из квартиры, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 10 января в 23:16 в службу «02» поступило сообщение о драке в квартире по адресу: улица Клязьминская, 21-1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 10 января в 23:00 в вышеуказанную квартиру свободным доступом проникли шестеро неизвестных, где нанесли побои безработному мужчине 1972 года рождения, одели на руки наручники, открыто похитили у него ноутбук, два компьютера, телефон сотовой связи, скрылись на автомобиле Kia Rio», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 45 тысяч рублей. Пострадавший в медучреждение не обращался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», заключил представитель пресс-службы.