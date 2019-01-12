РИАМО - 12 янв. Более 570 единиц техники убирают дороги Московской области от выпавшего снега, также проводится обработка противогололедными материалами, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры региона.

«Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий. В настоящее время в работах по содержанию региональной сети автодорог задействовано более 570 единиц техники, в том числе 433 комбинированных дорожных машин», - говорится в сообщении.

Также проводится обработка дорожной сети противогололедными материалами, очистка проезжей части от снега. За минувшие сутки силами производственных комплексов ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядных организаций вывезено порядка 14 тысяч кубометров снега, очищено и обработано противогололедными материалами свыше 8 тысяч километров региональных дорог.

По прогнозам синоптиков, в субботу облачно, снег, в отдельных районах метель, местами гололедица. Температура воздуха – минус 12-7 градусов. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков составит 2-5 миллиметров, местами 0-1 миллиметр.

«Министерство транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть аккуратными, соблюдать ПДД и правила парковки, не мешать работе снегоуборочной техники», - добавляется в материале.

Во время снегопада на проезжей части допускается наличие снега толщиной от 2 до 4,5 сантиметров. Очистка проезжей части должна проводиться после окончания снегопада от 3 до 12 часов, очистка тротуаров, пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта не должна превышать сутки после снегопада.