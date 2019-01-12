РИАМО - 12 янв. Со стоянки в селе Немчиновка Одинцовского района неизвестный украл автомобиль Toyota Camry стоимостью почти 2,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«11 января в 01:00 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина1968 года рождения с заявлением о том, что 10 января с 18:00 до 23:00 в Одинцовском районе, село Немчиновка, Хорошевский проезд, с неохраняемой стоянки неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2018 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 2,45 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».