РИАМО - 12 янв. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержали 35-летнего мужчину, находящегося в розыске за совершение в сентябре 2018 года убийства в электропоезде Шиферная – Москва Казанского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время мужчина дал признательные показания в совершении данного преступления, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Кроме этого, задержанный подозревается в совершении ряда краж, совершенных в железнодорожном транспорте. Всех, кому что-либо известно об этих преступлениях, попросили обращаться в Восточный следственный отдел на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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