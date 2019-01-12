РИАМО - 12 янв. Столичные оперативники задержали 38-летнюю москвичку по подозрению в организации притона для занятия проституцией, который работал в центре города под видом массажного салона, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в помещении массажного салона, расположенного на Новинском бульваре, сотрудники полиции задержали 28-летнюю и 32-летнюю приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение», - отмечается в материале.

В отношении женщин были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Также по месту жительства на Беловежской улице оперативники задержали организатора притона. Ею оказалась 38-летняя жительница столицы.

Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.