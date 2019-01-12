РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Подмосковный хоккейный клуб (ХК) «Витязь» сыграет с питерской командой СКА в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2018–2019 годов, игра пройдет в Санкт-Петербурге 13 января, сообщается на сайте команды.

«В воскресенье, 13 января, в 17:00 новая битва «Витязей»! Соперник – из фаворитов. Первый матч в Подольске нашей дружине не удался. Есть возможность поквитаться с одним из лидеров. Так почему бы ее не использовать? Все нашим мысли и глаза будут в городе на Неве! Поддержим «Витязей»!» – говорится в сообщении.

Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец», рассчитанном на 12 300 зрителей.