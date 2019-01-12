РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. В подмосковном Подольске произошла авария в котельной жилого комплекса «Весенний», в связи с чем возможны перебои с отоплением и горячей водой, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 12 января, в 10:30 остановилась работа котельной. Бригада ресурсоснабжающей организации МУП «СЕЗ» выехала на устранение аварии. В связи с аварией возможна завоздушенность систем горячего водоснабжения (ГВС) и отопления», - говорится в сообщении.

После пуска котельной и нагрева теплоносителя и ГВС до положенной температуры сотрудники аварийно-диспетчерской службы начнут стравливать воздух.