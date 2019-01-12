РИАМО - 12 янв. В субботу в подмосковном Дмитрове состоялось официальное открытие соревнований в рамках социально-спортивного проекта «Народный хоккей 50+», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В стартовый день соревнований в Ледовом дворце «Дмитров» 16 любительских команд, поделенные на четыре группы, сыграют матчи первого тура отборочного этапа. С января по апрель матчи турнира пройдут в девяти подмосковных городах: Клину, Шаховской, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Щелкове, Жуковском, Электростали, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде», - говорится в сообщении.

Финал и матч за третье место состоятся в Сочи в рамках финального этапа Ночной хоккейной лиги в начале мая.

Социально-спортивный проект «Народный хоккей 50+» проводится с 2016 года силами Региональной общественной организации любителей и ветеранов хоккея Московской области. С 2017 года он финансируется за счет президентского гранта.

«Социально-спортивный проект «Народный хоккей 50+» лучше всяких слов подтверждает не только нашу всенародную любовь к хоккею, но и то, что этот прекрасный мужественный вид спорта способен объединять всех, независимо от возраста», - уточнил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что число участников год от года становится больше, а география подмосковных арен шире. Программа не ограничится только матчами. Кроме самих игр, в рамках реализации проекта в городах Московской области запланированы мастер-классы, семинары по развитию массового спорта и приобщению старшего поколения к занятиям физической культурой и спортом.

Как провести зиму в Подмосковье>>