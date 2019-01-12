РИАМО - 12 янв. В домодедовском парке «Елочки» открылся Дворец бракосочетания, который входит в единый комплекс с расположенными рядом храмом святых Петра и Февронии Муромских и Аллеей молодоженов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«Дворец бракосочетания разместился в здании 1997 года постройки, где раньше был манеж. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева здесь проведен капитальный ремонт. Новый ЗАГС входит в единый комплекс с расположенными рядом храмом святых Петра и Февронии Муромских и Аллеей молодоженов. Таким образом, новобрачные могут сразу расписаться и обвенчаться», - говорится в сообщении.

Двухэтажное строение площадью 650 квадратных метров выполнено в современном стиле, украшено прозрачной галереей-навесом и оформлено витражами.

Во дворце разместились два зала для торжественной регистрации брака, комнаты жениха и невесты, помещения для подачи заявления, ежедневного приема граждан и архив.