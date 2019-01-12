РИАМО - 12 янв. В это воскресенье, 13 января, в Москве завершается популярный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество», проходящий на 78 площадках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин‏.

«Мало где празднуют Новый год дважды. Мы это делаем с большим удовольствием. В городе будет много интересного: от классической музыки до колядок. Напомню также, что 13 января - последний день самого популярного московского фестиваля «Путешествие в Рождество», - написал Собянин‏ в Twitter.

Мэр также поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении фестиваля «Путешествие в Рождество»: организаторов, артистов, дизайнеров, сотрудников торговли, коммунальных служб, транспорта и правоохранительных органов.

Главный московский зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся в столице 14 декабря 2018 года. На 78 площадках фестиваля, включая 15 окруж­ных площадок и 25 парков, Новый год встретили 6,4 миллиона человек.

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