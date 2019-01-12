РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. В культурно-досуговом центре «Союз» Люберец 13 января бесплатно покажут спектакль по мотивам сказки «Морозко», сообщается в Instagram-аккаунте центра.

Культурно-досуговый центр находится по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. Начало в 15:00.

«Тринадцатого января приглашаем в КДЦ «Союз» на спектакль по мотивам сказки «Морозко» в исполнении театра «Витражи», - говорится в сообщении.

Сказки – наиболее древний пласт народного творчества, в стародавние времена они воспринимались как поучительные истории или как притчи. Они не претендовали на историчность и какую-либо достоверность, но широко использовались людьми, как инструмент духовного воспитания, ведь в них кроме волшебства и увлекательного сюжета показывался контраст между добром и злом.

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