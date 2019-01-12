РИАМО - 12 янв. Метель в Московской области не влияет на работу автобусов, они обслуживают маршруты в штатном режиме, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУП «Мострансавто».

В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды на субботу из-за метели. В Москве и Подмосковье за субботу и ночь на воскресенье выпадет до 3 миллиметров осадков, что составляет около 7% от нормы для января.

«Автобусы «Мострансавто» работают в штатном режиме, только транспортные средства Павлово-Посадского филиала работают по фактическому расписанию в связи с непогодой», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в «Мострансавто» приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности движения. В частности, с водителями перед выходом на линию проводят дополнительный инструктаж о соблюдении правил дорожного движения, особое внимание при этом уделяется вопросам соблюдения скоростного режима, дистанции и бокового интервала.

«Техническая служба усилила контроль за техсостоянием подвижного состава. Диспетчерскими службами филиалов «Мострансавто» организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог», - заключил собеседник агентства.

Ранее подмосковная Госавтоинспекция призвала водителей быть крайне внимательными на дорогах в регионе в связи с сильным снегопадом.