РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в субботу наградил победителей традиционного турнира по футболу, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу на запасном поле стадиона «Торпедо» прошел VIII футбольный турнир на Кубок главы городского округа Люберцы.

«Ребята, вы все занимаетесь футболом. Я желаю вам в будущем попасть в лучшие команды страны, а еще лучше - в сборную России. Первое место в сегодняшнем турнире занимает первый состав Люберецкой комплексной спортивной школы», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что второе место досталось команде «Красково». Третье место у второго состава Люберецкой комплексной спортивной школы.

Игроки команд-победителей получили медали, грамоты и кубки из рук главы. Также Ружицкий наградил статуэтками футболистов лучших игроков команд, участвовавших в турнире.