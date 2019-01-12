РИАМО - 12 янв. В Москве и Подмосковье в крещенскую ночь ожидается облачная погода с ветром, температура воздуха опустится до минус 9 градусов, сообщил РИАМО в субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Слабоморозная погода будет на Крещение. В крещенскую ночь, с 18 на 19 января, температура будет в пределах минус 4 – минус 9 градусов», - сказал Леус.

Он отметил, что погода на Крещение будет облачной и ветреной, местами пройдет небольшой снег.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.

На территории Московской области в этом году организуют свыше 200 купелей. В Москве традиционные крещенские купания пройдут на 60 площадках.