РИАМО - 12 янв. В Московском регионе за субботу и ночь на воскресенье выпадет до 3 миллиметров осадков, что составляет около 7% от нормы для января, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня много снега не ожидается. От 1 до 3 миллиметров осадков выпадет в течение дня и ночи», - сказал Леус.

Он отметил, что с каждым днем сугробы в регионе уменьшаются, потому что снег немного «испаряется» и становится плотным.

«Сегодня утром было 33 сантиметра снежного покрова. В пределах 33-34 сантиметров он будет сегодня и завтра», - добавил Леус.

Норма осадков для января составляет 42 миллиметра.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды на субботу из-за метели.