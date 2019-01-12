РИАМО - 12 янв. В субботу водителям следует быть крайне внимательными на дорогах в Московской области в связи с сильным снегопадом, говорится в сообщении пресс-службы подмосковной Госавтоинспекции.

В Московском регионе на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за метели.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем», - говорится в сообщении.

Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и во дворовых территориях. В зимнее время на случай экстренной ситуации желательно иметь в машине комплект теплых вещей, термос с горячим питьем, автомобильное зарядное устройство для телефона и источник огня для разведения костра.

Сложные погодные условия требуют повышенной осторожности и от пешеходов. Им следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, потому как на зимней дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. В таких условиях пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге, сделать это можно с помощью световозвращающих элементов.

«С учетом неблагоприятного прогноза погоды личный состав подмосковной Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи водителям и обеспечение беспрепятственного проезда специальной техники дорожных служб при очистке и обработке асфальтобетонного покрытия», - добавляется в материале.

Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД. В таких случаях надо позвонить в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8 (495) 688-81-71 или на единый номер «112».