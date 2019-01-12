РИАМО - 12 янв. В столице в ночь наступления старого Нового года прогнозируют небольшой снег и слабый мороз, а 14 января температура может подняться до нуля, сообщается на сайте «Метеоновости».

Распространение влияния мощного североатлантического циклона не пройдет бесследно для средней полосы России, в том числе и для Московского региона. Под натиском циклона морозы отступят от Москвы.

«Уже в канун старого Нового года в столице не слишком морозно. В ночь на 13 января – минус 6-8 градусов, днем температура повысится до минус 3-5 градусов. Пройдет небольшой снег. В ночь на 14 января температура будет в пределах минус 3-5 градусов, примерно так же, как и в ночь на 1 января 2019 года, и погода тоже «новогодняя», с небольшим снежком», - говорится в сообщении.

Днем 14 января морозы ослабеют до минус 1-3 градусов, по области температура повысится местами до нуля градусов. Снега выпадет еще больше.

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