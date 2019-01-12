РИАМО - 12 янв. Дворники и коммунальная спецтехника работают на московских улицах во время сильного снегопада в субботу, передает корреспондент РИАМО.

Так, по Рублевскому шоссе проехала колонна из нескольких единиц спецтехники, убирающей снег с проезжей части. Однако осадки настолько интенсивные, что дорога очень быстро покрывается новым слоем снега. При небольшой плотности трафика машины двигаются по трассе достаточно медленно.

Снег быстро заметает и припаркованные автомобили. Их владельцы перед поездкой вынуждены счищать слой снега щетками. С тротуаров и дорожек снег убирают дворники и тракторы.

В Москве и Подмосковье на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за метели.

По прогнозу синоптиков, ветер будет дуть юго-западного направления со скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падение и окажется заметно ниже привычных показателей. Относительная влажность воздуха останется высокой. Температура воздуха в столице достигнет своего максимального значения в вечерние часы.