РИАМО - 12 янв. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными на столичных дорогах из-за мощного снегопада в городе, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Синоптики обещают, что Москву накроет мощнейшим снегопадом. На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость. Будьте осторожны и за рулем, и при переходе дороги», - говорится в сообщении.

В аккаунте уточняется, что городской транспорт в столице работает штатно.

В Москве и Подмосковье на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за метели.

По прогнозу синоптиков, ветер будет дуть юго-западного направления со скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падение и окажется заметно ниже привычных показателей. Относительная влажность воздуха останется высокой. Температура воздуха в столице достигнет своего максимального значения в вечерние часы.