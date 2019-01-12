РИАМО - 12 янв. Строительство станции «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена может начаться в 2022-2023 годах, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы планируем начать строительство станции «Гольяново» в 2022-2023 годах. Пока прорабатываются градостроительные решения», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что станция будет находиться в районе с плотной жилой застройкой, поэтому нужно определить ее расположение между существующими домами.

Ранее Хуснуллин сообщил, что в 2018 году в Москве ввели в строй 17 станций метро. В этом году планируется построить 14-15 станций. В 2020 и 2021 годах строители будут сдавать не менее 10 новых станций подземки.

Какие станции метро Москвы откроют до 2020 года>>