РИАМО - 12 янв. Строительство новой Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена планируют начать в 2021-2022 годах, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«По Рублево-Архангельской линии мы делаем градостроительную документацию совместно со Сбербанком. <…> Самое главное сейчас - закончить Большую кольцевую линию. Я думаю, что мы в 2021-2022 годах приступим к строительству участков этой ветки (Рублево-Архангельской – ред.)», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что строительство Рублево-Архангельской линии можно будет начать от станции «Строгино».

Ранее Хуснуллин сообщил, что в 2018 году в Москве ввели в строй 17 станций метро. В этом году планируется построить 14-15 станций. В 2020 и 2021 годах строители будут сдавать не менее 10 новых станций подземки.

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