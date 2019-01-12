РИАМО - 12 янв. В текущем году в Московской области планируют отремонтировать пять помещений органов ЗАГС, а в 2020-2021 годах еще шесть помещений, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

В результате работы Главного управления ЗАГС Московской области в 2015-2018 годах было построено шесть современных новых стильных зданий: в Реутове (2015 год), Солнечногорске (2018 год), Домодедове (2018 год), Рошале (2017 год), в ТК «Барвиха Laxury Village» (2015 год) и ТРЦ «Вегас» (2018 год).

«Благодаря сотрудничеству с компаниями Mercury и Crocus Group по реализации инвестиционных проектов впервые в Московской области открыты Дворцы бракосочетания №1 в ТК «Барвиха Laxury Village» и №2 в ТРЦ «Вегас», отремонтировано 37 помещений органов ЗАГС», - говорится в сообщении.

Также планируется проведение ремонтных работ в 2019 году в пяти помещениях органов ЗАГС, в 2020-2021 годах в Подмосковье отремонтируют еще шесть помещений.