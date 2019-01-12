РИАМО - 12 янв. В текущем году в Московской области планируют отремонтировать пять помещений органов ЗАГС, за 2015-2018 годы в регионе отремонтировано 37 ЗАГСов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«В Московской области в 2015-2018 годах построено шесть современных зданий ЗАГС - в Реутове, Солнечногорске, Домодедове, Рошале, а также в ТК «Барвиха Luxury Village» и ТРЦ «Вегас». Кроме того, отремонтировано 37 помещений, до 2021 планируется привести в порядок еще 11 дворцов бракосочетания», - отметила Забралова.

Проведение ремонтных работ планируется в 2019 году в пяти помещениях органов ЗАГС, в 2020-2021 годах в Подмосковье отремонтируют еще шесть помещений.

Подмосковные Балашиха и Люберцы стали лидерами в регионе в 2018 году по числу зарегистрированных браков, среди лидеров также Одинцовский район. Больше всего браков заключили в «красивые» даты. В 2018 году они связаны с цифрами 7 и 8. Это 7 июля, 8 августа и 18 августа.

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