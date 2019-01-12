РИАМО - 12 янв. В Москве разрабатывают концепцию тематического парка в районе Хорошево-Мневники, парк планируют построить к 2021 году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В районе Мневники запроектировано строительство парка. Это будет большой благоустроенный парк. Сейчас мы по поручению мэра ищем тематику парка, разрабатывается концепция, ведется проектная работа», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в районе также ведутся проектные работы по благоустройству набережной.

«Большая часть набережной будет сохранена. Она будет благоустроена, будут построены дополнительные пляжи, а также два моста, соединяющие с микрорайоном Фили. Один мост будет автодорожный, другой - пешеходный. Они будут построены не раньше 2021 года», - добавил Хуснуллин.

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