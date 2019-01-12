РИАМО - 12 янв. В Химках подвели итоги оперативно-служебной деятельности за прошедший год, а также вручили четырем полицейским ключи от квартир, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На заседании коллегии УМВД России в Химках подвели итоги оперативно-служебной деятельности за прошедший год. В 2018 году была обеспечена безопасность жителей, в том числе и во время массовых мероприятий, среди которых чемпионат мира по футболу, День города и новогодние праздники.

«Благодаря профессионализму и преданности своему делу сотрудников химкинского УМВД все данные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка. Мы продолжаем программу по привлечению специалистов и оказанию помощи в обеспечении жильем согласно поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вручил ключи от четырех квартир сотрудникам полиции», - сказал глава Химок Дмитрий Волошин.

За три года сотрудникам управления из муниципального жилищного фонда было предоставлено более 40 квартир, 13 из них - в 2018 году.

Власти Химок обеспечивают комплекс мер по обеспечению безопасности. В рамках программы «Безопасный регион» в городском округе ведется установка камер видеонаблюдения, также функционируют камеры системы «Рубеж» — это круглосуточный автоматизированный контроль дорожно-транспортной обстановки.

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