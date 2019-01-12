РИАМО - 12 янв. В столичном районе Хорошево-Мневники планируют построить около 200-250 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Здесь запланирована реновация, на 21 гектаре будет построено порядка 200-250 тысяч квадратных метров жилья», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что люди с большим удовольствием ждут переезда в этот район, где будет станция метро, а до конца года заработает весь участок Северо-Западной хорды.

Кроме того, по словам Хуснуллина, до конца года здесь будет построен мост через канал имени Москвы.

«Хочу сказать, что мост будет уникальным, большим. Длина пролета будет около 200 метров», - добавил заммэра.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом. В данный момент в городе запущено переселение из 47 старых домов в 31 новый дом, расположенный в семи административных округах.