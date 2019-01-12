РИАМО - 12 янв. Пьяный мужчина ранил ножом собутыльника в ходе ссоры в подмосковном Пушкине, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«10 января в 22:00 из своей квартиры на улице Вокзальная в Пушкине бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован мужчина 1976 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление задержан мужчина 1974 года рождения. Преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».