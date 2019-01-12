РИАМО - 12 янв. Тело мужчины нашли в квартире в подмосковном Одинцове, по подозрению в убийстве задержан его собутыльник, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 10 января в 19:06 в квартире на Можайском шоссе в Одинцове обнаружен труп неизвестного мужчины 40-45 лет.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1989 года рождения. Преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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