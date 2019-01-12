РИАМО - 12 янв. Участок Большой кольцевой линии столичного метро от станции «Хорошевская» до станции «Терехово» планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Работы идут по графику, мы планируем до конца 2020 года их закончить. <…> Участок «Хорошевской» до «Терехова» мы сможем запустить в 2020 году, а вот участок от «Терехова» до «Аминьевской» («Аминьевское шоссе» – ред.) - в 2021 году», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в ближайшие два-три месяца будут соединены станции «Мневники» и «Улица Народного Ополчения».

«К 2020 году мы хотим запустить участок от «Аминьевской» практически до Каховки (станция «Каховская» – ред.)», - добавил Хуснуллин.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Открытие участка улучшило транспортную доступность пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут более 480 тысяч человек. Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Не менее 10 станций метро планируют вводить в Москве ежегодно в 2020–2021 гг>>