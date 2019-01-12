РИАМО - 12 янв. Ученые из центра Макмиллан перечислили симптомы, которые могут свидетельствовать о раковом заболевании, сообщает Газета.ru.

«Среди основных симптомов, выделенных исследователями — изменение работы кишечника или мочевого пузыря, тяжелый кашель или хрипы, расстройство желудка или трудности при глотании. Также среди признаков приводятся долго не заживающие раны, необычное кровотечение, изменение родинок, а также уплотнение в груди или в другом месте», - уточняется в материале.

Приведенные симптомы не обязательно свидетельствуют об онкологическом заболевании. Однако все они являются поводом для того, чтобы обратиться к врачу.

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