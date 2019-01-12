РИАМО - 12 янв. Театрализованные представления, концерты классической музыки, мастер-классы и викторины ждут москвичей и гостей столицы в старый Новый год, мероприятия пройдут в музеях и выставочных залах, парках и библиотеках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В субботу в школе акварели Сергея Андрияки пройдет вечер флейтовой музыки «Зимняя сказка». Лауреаты международных конкурсов Наталья Осипова и Айгуль Бухарова исполнят сочинения Гаэтано Доницетти, Жюля Демерссмана, Франца Шуберта, Франца Доплера и Нильса Гаде», - говорится в сообщении.

В галерее Александра Шилова состоится концерт мужского камерного хора под управлением Валерия Рыбина. В исполнении лауреатов международных конкурсов прозвучат рождественские и новогодние произведения - русские народные песни, колядки, попурри.

В центральной детской библиотеке №14 пройдет развлекательная программа для детей «Новогодняя вселенная», в библиотеке-читальне имени Пушкина - театрализованная концертная программа «Снегурочкины сказки».

В воскресенье Московский музей современного искусства приглашает на мероприятие «Традиции Нового года». Гости узнают, как появился обычай ставить и украшать елку, как ее наряжали наши предки, как менялся облик новогодних игрушек и какие использовались материалы для их создания. Также здесь пройдут интерактивные игры и мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек.

В Московском государственном музее С. А. Есенина в тот же день состоится концерт «Чаровница, или старый Новый год с классикой», школа акварели Сергея Андрияки ждет гостей на рождественском концерте, в котором выступят Korolev-orchestra и вокальный ансамбль Florium.

Выставочный зал «Тушино» приглашает на праздничный концерт вокальной и инструментальной музыки. Для гостей прозвучит музыка Баха, Моцарта, Листа, Форе, Дунаевского.

В Доме-музее Марины Цветаевой состоится празднование старого Нового года в обществе поэтов Серебряного века под живую классическую музыку. Посетители театрализованной лекции «Те сборища ночные» узнают о знаменитых местах, где в начале ХХ столетия собирались молодые поэты и художники, которым суждено было стать законодателями новых направлений в искусстве. Завершится вечер в символическом «Кафе поэтов» за чашкой кофе.

В Мемориальном музее А. Н. Скрябина пройдет вечер фортепианной музыки, на котором выступит китайская пианистка Цююй Ван.

В клубе «Феникс» по славянской традиции проведет «Васильев вечер», или «Васильева коляда». Жителей близлежащих домов приглашают принять участие в веселых зимних забавах и играх, колядках, розыгрышах.

13 января центр культуры и искусства «Меридиан» приглашает на спектакль «Сон Алисы»,в Московском многофункциональном культурном центре пройдет праздничный концерт продюсерского центра «Юный артист». В библиотеке №16 зрителей ждут концерт, просмотр художественного фильма «Старый Новый год», экскурсия по экспозиции этностудии, викторины и конкурсы с призами. Канун старого Нового года в библиотеке №18 имени В. А. Жуковского встретят новогодним театральным капустником «Б.Э.Т.-баттл».

Старый Новый год отметят и в парке Победы. 14 января гости узнают об истории происхождения праздника, примут участие в викторинах «Угадай мелодию» и «Советское кино», а также в мастер-классе по гимнастике цигун.