РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте» призвал жителей городского округа принять участие в голосовании за ремонт и строительство тротуаров на портале «Добродел».

«Дорогие люберчане! На портале «Добродел» проходит голосование за ремонт и строительство тротуаров вдоль дорог. До 28 января вы можете оставить свои пожелания, а также предложить места организации новых пешеходных дорожек в городском округе Люберцы. Принимайте участие в голосовании - не оставайтесь равнодушными к судьбе родного края», - написал Ружицкий.

Дорожные службы Подмосковья планируют обустроить около 470 тротуаров общей протяженностью 265 километров. К работам приступят в мае при наступлении благоприятных погодных условий.