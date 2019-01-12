РИАМО - 12 янв. В субботу в полдень в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» задержали и отменили 42 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Утром в субботу было отменено и задержано 23 рейса.

В международном аэропорту «Домодедово» семь рейсов задержали, еще семь отменили. В аэропорту «Шереметьево» 10 рейсов задерживаются, отмен нет. Во «Внукове» 10 рейсов задерживаются, еще семь отменены.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани отмен нет, задержан один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.