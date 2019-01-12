РИАМО - 12 янв. Специалисты частично потеряли связь с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р», такие сбои уже бывали ранее, сообщает РИА Новости.

«Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра. <…> Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся», - сказал директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев.

Он уточнил, что телескоп не работает только на прием командной информации, но на Земле продолжают принимать данные от него. Сейчас идут работы по восстановлению двусторонней связи.

Ученый добавил, что гарантийный срок существования телескопа «Спектр-Р» уже истек.

Как уточнил научный руководитель проекта «Радиоастрон» член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, если связь восстановить не удастся, проект придется завершить.

Ранее работу данного телескопа, завершение которой планировалось в 2016 году, продлили до 31 декабря 2019 года.

«Радиоастрон» - это проект по проведению фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Его основу составляет уникальная орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-Р» с десятиметровым космическим радиотелескопом на борту. Вместе с земными радиотелескопами она образует единый радиоинтерферометр со сверхбольшой базой.