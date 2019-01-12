Старый Новый год с 13 на 14 января отмечают не только в России. Для нас это шанс пересмотреть все голубые огоньки и успеть загадать желание под бой курантов. В других странах этот праздник тоже чаще всего неофициальный, но с ним связаны очень интересные традиции. Например, в Уэльсе люди надевают лошадиные головы и идут колядовать, а жители швейцарской деревушки наряжаются в страшных Сильвестр-клаусов. Корреспондент РИАМО нашла еще 5 стран, где празднуют Старый Новый год, узнала, что подают на стол, и собрала самые интересные обычаи этого праздника.

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Что такое старый Новый год?

Традиция празднования старого Нового года связана с разницей в летосчислении и существованием двух календарных систем у разных народов: более древней и современной (григорианский календарь). Несмотря на то, что в повседневной жизни практически весь мир пользуется григорианским календарем, праздники тесно связаны с традициями, многие из которых сохранились. Поэтому Новый год и празднуется зачастую два раза – один раз по григорианскому календарю, а второй – по древнему.

Так, в повседневной жизни в России придерживаются григорианского календаря, и официальный праздник Нового года празднуется 1 января. Однако по юлианскому календарю, действовавшему в нашей стране до 1918 года, новогодняя ночь приходилась на 14 января.

Россия: вареники с желаниями и свиная голова

На Васильев день, который выпадал по старому стилю на 14 января, в старину было принято накрывать особенно пышный стол, который, с одной стороны, символизировал щедрость и изобилие в новом году, а с другой – знаменовал собой выход из поста.

В меню входили блюда из свинины: полностью запеченный поросенок или свиная голова (считалось, что святой Василий является покровителем свиноводов), блины, праздничная кутья, вареники. Их лепили всей семьей, а внутрь вкладывали сюрпризы, по которым можно было понять, каким будет грядущий год: например, монетка означала богатство, нитка – путешествие и т.п.

Дети, как и во многих других странах, ходили щедровать (или колядовать) по домам, распевая песни и собирая угощения, в том числе из свинины, приговаривая: «Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка».

В это же время было принято гадать. Например, в молоко выливался воск от свечи. Если очертания напоминали человека – это сулило новую дружбу, звездочки – удачу, крест – болезни.



Под Старый Новый год гадали и на жениха: петуху давали выбрать между зерном, водой и зеркалом. Если петух подходил к зеркалу, это означало, что жених будет красивым, если к зерну – богатым, а к воде – пьяницей.

Тот, кто хотел узнать, какой будет семейная жизнь, отправлялся гулять под окнами домов и слушал, как соседи разговаривают между собой: если ругаются или наоборот, общаются по-доброму, того и ждать.

В наше время чаще всего сжигают бумажку, на которой написано желание, бросают ее в стакан с напитком, и выпивают вместе с пеплом.

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Уэльс: праздник Хен Галан

Обитатели небольшого поселения Кум Гуайн (Cwm Gwaun) в Пемброукшире придерживаются старинных традиций, хотя грегорианский календарь здесь был официально принят в 1752 году. Хен Галан, согласно уэльской этимологии, означает «старые календы» (т.е. «старое первое число месяца»), а на современный лад может переводиться как «старый Новый год».

По уэльской традиции, дети в этот день ходят по домам и поют песни с пожеланием счастливого нового года, за что им принято давать деньги или сладости – «каллениг», это валлийское слово также произошло от «календ» и означает «празднование Нового года» или «подарок». Также 13 января принято устраивать фейерверки, семейные праздничные ужины, пить домашнее пиво.

Есть еще один обычай под названием Мэри Лойд (Mari Lwyd), восходящий к традиции худенинга (hoodening), известной в Британии с 18 века. Формируется процессия, неотъемлемой частью которой является человек, переодетый лошадью. Лошадиная голова крепится к шесту, который он несет, а тело накрывается холстом или другой тканью. Когда-то использовали настоящий лошадиный череп, в наши дни часто обходятся игрушечной версией, которую обязательно украшают лентами. Группа во главе с человеком-лошадью ходит по домам и вызывает хозяев на песенное соревнование, а те обычно пытаются перехитрить гостей, рассказав стихи или что-нибудь спев. Обычно речь идет о старинных уэльских песнях. В конце хозяева должны впустить процессию и оплатить выступление, предложив им еду, питье или деньги.

Швейцария: Старый Сильвестр

Новый год для швейцарцев (а также поляков, бельгийцев, австрийцев и ряда других народов) связан с днем смерти папы Сильвестра I, при котором было построено несколько прекрасных церквей – Латеранская базилика, собор Св. Петра и другие. Считается, что папа также излечил императора Константина I от проказы.

В деревушке Аппенцелль на северо-востоке Швейцарии до сих пор празднуют день святого Сильвестра дважды в год – 31 декабря и 13 января.

Пожалуй, тут можно увидеть одну из самых ярких и необычных традицйи праздника. 13 января жители деревни наряжаются в костюмы Сильвестр-клаусов. Неотъемлемой частью образа является маска и большой головной убор. Такие головные уборы по форме могут походить на русский кокошник. При этом они могут быть красивыми – с изображениями домашней или крестьянской жизни, зданий или повседневной жизни; полу-уродливыми, с использованием веток, прутьев и других природных материалов; и совсем уродливыми, напоминающим грубые военные шлемы. Помимо этого, частью костюма являются огромные коровьи колокольчики и бубенцы, призванные распугивать злых духов.

Обычно в костюмы полностью наряжаются только мужчины, ведь они очень тяжелые – до 20-30 кг. Пить и есть им приходится через трубочку, так как снимать костюм в праздничный день не положено.

Сильвестр-клаусы гуляют по деревне и поют в жанре йодля – распевают мелодии без слов с чередованием грудных и фальцетных звуков. Считается, что эта техника зародилась из переклички пастухов.

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Япония: малый Новый год

© сайт администрации города Кавасаки

К григорианскому календарю японцы приобщились в 1873 году, до этого в стране действовал китайский лунный календарь. Поэтому и сохранилась традиция праздновать «косёгатсу» – «малый Новый год» 15 января (возможен вариант 15 февраля), когда впервые появляется новая Луна.

Другие названия праздника: «нибан сёгатсу» («второй Новый год»), «онна сёгатсу» («женский Новый год») в противовес «о-сёгатсу» («большой Новый год»), который празднуется в ночь с 31 декабря на 1 января.

Этот праздник связан не со счастливыми пожеланиями в новом году, а с просьбами о хорошем урожае и с божеством синто, отвечающим за плодородие – тошигами. Многие японцы на праздник посещают храмы и святилища.

Утром принято есть адзукигайю – рисовую кашу со сладкими бобами адзуки. С этим блюдом связано и гадание тошиура. В готовящийся рис втыкают тонкие бамбуковые цилиндры, а когда он готов, вытаскивают. Чем больше риса останется в полости трубки, тем урожайнее будет год.

В домах развешивают бамбуковые или ивовые прутья, а на них закрепляют маленькие рисовые пирожки маюдама в форме коконов – чтобы был хороший урожай шелка, монетки, деревянные амулеты и т.п. А вот новогодние украшения как раз принято убирать.

Македония: Василица и карнавал

13 января для македонцев – Новый год по старому стилю, или день святого Василия, известного епископа и теолога – отсюда и название праздника Василица. В этот день принято танцевать вокруг больших костров, в том числе с детьми, петь народные песни и отпугивать злых духов.

Также македонцы преломляют хлеб или питу, в которой спрятана монета – кто ее вытаскивает, будет удачлив в новом году. Считается, что эта традиция связана со святым Василием. Однажды один злой правитель решил разрушить город, тогда Василий предложил собрать деньги, чтобы подкупить царя, но тот умер, и городу уже ничего не угрожало. Все сдали разное количество денег, и непонятно было, как их вернуть. Тогда святой Василий приказал испечь хлеб, замесив монеты в тесто. Когда хлеба раздали людям, оказалось, что всем вернулось ровно столько денег, сколько они пожертвовали.

В деревне Вевчани на юго-западе Макендонии с 12 по 14 января устраивают карнавал, который сочетает в себе черты языческого и религиозного праздника. Считается, что ему уже 1400 лет. Переодетые нечистью люди призывают святого Василия, отпугивают злых духов, а порой и критикуют власть – на карнавале разыгрываются актуальные события, присутствует элемент политической сатиры.

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Северная Африка: йеннаер

Празднование старого Нового года в ряде североафриканских стран (Марокко, Алжире) связано с берберским календарем, современная версия которого произошла от юлианского календаря. Он был установлен в Мавритании Цезарейской как в провинции Римской империи. Из-за календарной неточности праздник может выпадать как на 14, так и на 12 января.

Есть теория, что само слово «йеннаер» (yennayer) произошло от имени древнеримского бога Януса и близко к названию месяца января в русском и многих других языках. Другая версия гласит, что оно состоит из берберских слов yan – «первый», ayuur – «месяц».

В семьях принято готовить кускус с мясом заколотой птицы, иногда добавляют сушеное мясо. Едят блинчики, оладьи, блюдо «семь овощей» (причем они должны быть только зеленого цвета). Также к столу подают всевозможные сухофрукты, орехи, финики. Пища символизирует изобилие в будущем году. В некоторых регионах Марокко и Алжира избегают есть очень пряную или горькую пищу, чтобы грядущий год не был горьким.

Семейный ужин длится допоздна, а чтобы отметить единство семьи, вокруг блюда кладут ложки.

С йеннаером связана и традиция первой стрижки волос маленьким мальчикам: считается, что, как и в случае с деревьями, так ребенок будет расти более крепким и избавится от всего дурного и лишнего. Девочки играют в свадьбу с куклами, чтобы их будущий брак был счастливым. Принято также проводить инициацию для детей: их отправляют в поля, чтобы они сами собрали фрукты и овощи.

Существуют и некоторые суеверия, связанные с этим праздником. Так, в некоторых регионах Марокко накануне йеннаера хозяйки тщательно убирают дома, вымывая все углы. Затем их посыпают смесью муки, соли и небольшого количества растительного масла и выметают, чтобы выгнать беду – «тамара» (последнее слово нельзя произносить в этот день).

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