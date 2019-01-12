РИАМО - 12 янв. В системе вентиляции трехэтажного здания в Газетном переулке столицы произошел пожар, возгорание оперативно ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«11 января 2019 года в 22:53 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: переулок Газетный, дом 9, корпус 2. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу и вывели из здания пять человек», - говорится в сообщении.

На месте происходило возгорание в системе вентиляции трехэтажного административного здания на уровне первого этажа.

Принятыми мерами в 23:17 возгорание было локализовано, в 23:19 ликвидировано на площади 20 погонных метров. Информация о пострадавших не поступала.