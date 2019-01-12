РИАМО - 12 янв. Очень низкое атмосферное давление установилось в Москве и Подмосковье, оно продержится еще около четырех дней, сообщается на сайте «Метеовести».

Обширный атлантический циклон, центр которого в субботу окажется над Мурманской областью, вызвал в центральных и северных регионах Европейской России существенное понижение атмосферного давления, что может негативно сказаться на самочувствии метеопатов.

«Так, в Москве вчера вечером давление было около 742 миллиметров ртутного столба, к 6 утра оно понизилась до 734 миллиметров ртутного столба, а к вечеру упадет еще на 3-4 единицы. Напомним, что нормальное атмосферное давление в столице составляет 746-748 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в течение ближайших 3-4 дней фон атмосферного давления в центральных и северных регионах европейской части России останется существенно ниже нормы.