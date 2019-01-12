РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска проверят водителей городского округа на трезвость в выходные дни, рейды пройдут 12 и 13 января, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В целях предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей в предстоящие выходные дни (12 и 13 января - ред.) на территории городского округа Подольск сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия по проверке водителей транспортных средств на выявление признаков состояния опьянения», - говорится в сообщении.

Человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения. Поэтому жителей, которым стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, просят сообщить о данном факте в дежурную часть по телефонам: 8(496)768-16-15, 54-66-38.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность, санкция которой предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.