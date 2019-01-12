РИАМО - 12 янв. Полиция проводит проверку после того, как в соцсетях появилось видео пробежки молодого человека по крыше «Сапсана» на столичном вокзале, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором молодой человек бежит по крыше поезда «Сапсан» на Ленинградском вокзале.

«Мы посмотрели видео. По данному факту начали проверку. Будем устанавливать личность правонарушителя для привлечения его к административной ответственности», - сказал собеседник агентства.

Зацепер прогулялся по крыше Сапсана на Ленинградском вокзале в Москве. ВИДЕО>>