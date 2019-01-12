РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в субботу провел поминальную службу по умершему в январе 2018 года настоятелю храма Успения Пресвятой Богородицы в Жилине подмосковных Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Протоиерей Владимир Ганин умер 12 января 2018 года после болезни. Он окончил духовную семинарию, а затем духовную академию. Священника похоронили на кладбище у храма Успения Пресвятой Богородицы. В субботу в храме прошла поминальная служба, ее посетил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Я очень рад, что Господь меня привел помолиться в этом храме, потому что сегодня первая годовщина со дня кончины настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы отца Владимира. Он 52 года прослужил на этом месте. Мы рады видеть сегодня его матушку. Нам все здесь напоминает о служении отца Владимира», - сказал Ювеналий.

После службы он поздравил прихожан с Рождеством и пожелал им благоденствия. Затем на могиле Ганина прошла панихида.