РИАМО - 12 янв. В орнитарии столичного парка «Сокольники» появились специальные площадки для птиц с кормушками, а также информационными щитами с описанием различных видов местных пернатых и их зимнего рациона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В выходные и праздничные дни здесь можно бесплатно получить корм, оставить его в одной из кормушек, а затем, затаившись, понаблюдать за пернатыми. Получить бесплатный корм посетители орнитария могут вплоть до весны», - говорится в сообщении.

Кормовые площадки в парке находятся на Песочной аллее ближе к Митьковскому проезду, у Дома детского творчества и недалеко от летней симфонической эстрады (Майский просек).

Кормушки размещены довольно компактно - так за ними проще ухаживать. Птицы охотно слетаются на щедрое угощение, а посетители парка могут понаблюдать за ними.

В холодную погоду у птиц ускоряется обмен веществ и питаться им нужно чаще, чтобы сохранить температуру тела. Однако зимой найти пропитание непросто: естественные места кормления занесены снегом или покрыты льдом, поэтому птицам остается рассчитывать на людей.

Самый полезный продукт для пернатых - семена подсолнечника. Они должны составлять 75% рациона. Но зимой птицам нужна и калорийная пища - маргарин и несоленое сало. Последнее охотнее всего клюют синицы и воробьи.

Животный жир следует давать в чистом виде, если он твердый. Мягкий лучше смешать с другим кормом, приготовив так называемый птичий пирог, который можно подвесить в сетках из-под овощей.

Также смело можно кормить птиц неочищенными зернами проса, овсяными хлопьями, зерновыми отходами, ягодами рябины. Еще они охотно полакомятся шишками, желудями, орехами, сушеной рябиной и боярышником, пшеном, овсом, пшеницей и даже белым хлебом. А вот черный давать не следует: в нем много соли, вредной для почек и печени. Еще более опасен ржаной хлеб с большим содержанием дрожжей.

Накормить в столице можно не только пернатых. В рамках экологической акции «Сытый заяц» во всех природных парках размещены специальные кормушки, в которых горожане могут оставлять листья капусты, морковь, яблоки, овес и другую еду.