РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. В подмосковном Подольске свыше 70 детей посетили благотворительную рождественскую елку «Мороз-красный нос» в сельском доме культуры «Молодежный», сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Елена Невзорова.

«Благотворительная рождественская елка «Мороз-красный нос» для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей проходила 11 января в сельском доме культуры «Молодежный» одноименного поселка в горокруге. В рамках программы для юных горожан провели развлекательное мероприятие в фойе, кукольный спектакль от кукольного театра «Кораблик сказок», а также были игры с Дедом Морозом и Снегурочкой и многое другое. Всего в елке приняли участие более 70 детей», - сказала Невзорова.

Она отметила, что по итогам программы каждому участнику вручили сладкие призы и подарки.

«Каждый ребенок ушел со счастливыми глазами, полными любви и тепла. Также хочу выразить огромную благодарность всем, кто помог в организации и проведении данного мероприятия», - заключила Невзорова.

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