РИАМО - 12 янв. На 29-м километре МКАД произошло ДТП с участием большегрузов и 12 легковых автомобилей, в результате аварии никто не пострадал, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«ГИБДД сообщает, что на 29-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием большегрузов и 12 легковых автомобилей. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Из-за аварии перед трассой М-4 «Дон» затруднено движение по внешней стороне МКАД более чем на 5 километров, на внутренней стороне - около 2,5 километров. Водителям рекомендовали объезжать этот участок.

На видео, опубликованном в аккаунте, видно, что фура упала на несколько легковых автомобилей, которые, в свою очередь, сдвинулись и врезались в рядом стоящие машины.