РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 янв. В Королеве нашли корм с отравой для собак, сообщил «РИАМО в Королеве» житель одного из домов.

Отравленные мясные шарики были разбросаны во дворе дома №38/2 на улице Тихонравова в микрорайоне Юбилейный.

«Это уже не первый случай в городе. Кто-то, видимо, таким образом хочет уничтожить всех животных. Моя собака не пострадала, но я слышал, что есть пострадавшие животные. Но собак в любом случае надо учить ничего не есть на улице», - сказал собеседник.

Выгуливать собак необходимо в намордниках и на поводке, не давать питомцу есть с земли, убирать за ним и выгуливать дальше от детских площадок и дворов.