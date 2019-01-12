РИАМО - 12 янв. Домашняя для баскетбольного клуба ЦСКА игра с израильским «Маккаби» завершилась проигрышем московской команды, сообщается на сайте ЦСКА.

«ЦСКА – «Маккаби» (Тель-Авив): 76-93 (-17). Наша команда потерпела третье из пяти поражений на «двойной» неделе Евролиги, уступив дома «Маккаби», - говорится в сообщении.

Начали армейцы с невероятного атакующего отрезка. Когда тренер «Маккаби» Яннис Сферопулос попросил тайм-аут, прошло всего 3,5 минуты, и его команда уже уступала с двузначной разницей – 14-4. Но «Маккаби» пришел в себя и стал доказывать, что является сильным соперником.

«Поздравляю «Маккаби» с победой. За исключением первых пяти минут, сегодня соперники играли лучше. Мы старались приблизиться, завершили третью четверть при «-2» и стремились найти пути, как справиться с высоким процентом двухочковых попаданий гостей. Это у нас не удалось. Безусловно, сейчас мы расстроены. Мы сделали шаг назад по отношению к тому, над чем работали на протяжении долгого времени. Продолжим работать и делать правильные выводы», - отметил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.