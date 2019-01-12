РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Подмосковный хоккейный клуб (ХК) «Витязь» победил словацкий ХК «Слован» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2018–2019 годов со счетом 1:3, игра проходила в Братиславе, сообщается на сайте команды.

В пятницу, 11 января, «Витязи» скрестили клюшки со «Слованом» в четвертый раз в сезоне чемпионата и второй раз побывали в Словакии.

«В четвертый раз в сезоне дружина Валерия Белова празднует успех в игре с командой Владимира Орзага. «Слован» Братислава – «Витязь» Подмосковье – 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)», - говорится в сообщении.

Во всех четырех матчах против «Слована» в нынешнем сезоне игроки «Витязя» сделали дубли: Алексей Макеев в Подольске, Борна Рендулич в Братиславе и Александр Семин – в Подольске и Братиславе.